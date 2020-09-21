Названо главное военное преимущество США над Россией

Американский военный эксперт, бывший помощник главы Пентагона Крис Осборн заявил, что Россия, будучи сухопутной державой, может уступить США в случае военного противостояния на суше, если последние «получат преимущество в небе». Об этом он написал в журнале The National Interest.

12,000 Tanks: Yes Russia, Has More Armor Than America | The National Interest https://t.co/SBX7yEeCom — Prophecy Daily (@ProphDaily) September 18, 2020

В статье Осборн отметил, что количество российских танков впечатляет: бронетанковый парк РФ насчитывает 27 тыс. единиц, среди которых 12 тыс. — танки. Более того, в ближайшие годы Москва планирует пополнить сухопутные войска еще 1200 боевыми машинами. В США танков пока в два раза меньше — шесть тысяч. Однако, продолжает Осборн, Америка компенсирует этот недостаток военно-морской и воздушной мощью.

«Любая современная война будет также сильно зависеть от авиации, а у США более чем в два раза больше боевых самолетов, чем у России, и почти в пять раз больше вертолетов. Господство в воздухе может в конечном счете решить, какие наземные силы преобладают на Земле, поскольку российские танки будут уязвимы для уничтожения с воздуха, если США получат превосходство в воздухе», — пишет автор в The National Interest.

Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко назвал утверждения автора статьи «бессмысленными». В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» он заявил, что в противостоянии с Россией американцы заведомо обречены на неудачу.

«Если США начнут вооруженную агрессию против России, это закончится тем, что США исчезнут с политической карты мира. Поэтому рассуждения каких-то идиотов относительно сценариев войны США, ну, это проблема самих американских идиотов, даже если они там носят погоны или являются аналитиками. Значит, любой серьезный аналитик, взяв за основу соотношение стратегических ядерных потенциалов России с США, поймет, что война США против России и нападение США на Россию приведет просто к уничтожению США в ответном ударе. Все. Поэтому бессмысленны вот эти рассуждения», — был категоричен собеседник агентства.

Ранее начальник Командования глобальных ударов Военно-воздушных сил США Тимоти Рэй оценил шансы США против России и Китая в гипотетической войне будущего. Так, он выразил мнение, что Америка отстает в модернизации ядерных вооружений от потенциальных соперников, что угрожает существованию американской нации. Рэй также призвал Пентагон обновить всю сеть бомбардировщиков, подлодок и межконтинентальных баллистических ракет.

На днях генерал Тимоти Рэй заявил журналистам, что если Пентагон не вложится в модернизацию ядерного щита, то проиграет в противостоянии с Россией и Китаем. Оружие для их сдерживания должно быть другим. Каким — в материале https://t.co/gyRHJ2nMY5 https://t.co/1H3zqdtCWR pic.twitter.com/2fyGixP6FC — РИА Новости (@rianru) September 18, 2020

На днях президент России Владимир Путин заявил, что на настоящий момент российские оружейники производят уникальные образцы вооружений, которые зачастую не имеют аналогов в мире. Кроме того, глава государства сообщил о том, что впервые в новейшей истории Россия обладает «самым совершенным оружием». Таковой является уникальная российская система «Авангард».

Орден Святого апостола Андрея Первозванного с мечами — высшая государственная награда РФ. Сегодня Владимир Путин наградил им автора гиперзвукового боевого блока «Авангард» Герберта Ефремова. pic.twitter.com/CQKE9BYyQI — Anatoly Zhiltsov (@anzhiltsov) September 19, 2020

«Политика Сегодня» обсудила с военным обозревателем ТАСС Виктором Литовкиным достоинства ракетного комплекса, перед которыми преклоняются китайские аналитики.