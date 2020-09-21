Новая зенитная бригада РФ прикроет Восточное стратегическое направление

Министерство обороны России завершило формирование на Дальнем Востоке первой мобильной зенитно-ракетной бригады, разместив в Еврейской автономной области (ЕАО) соединение ПВО, способное защитить регион от баллистических ракет средней дальности.

Об этом в понедельник, 21 сентября, ссылаясь на источни4ки в оборонном ведомстве, сообщает газета «Известия», отмечая, что новая бригада в ближайшее время заступит на опытно-боевое, а затем и на боевое дежурство.

Как отмечает издание, размещенное в ЕАО соединение ПВО Восточного военного округа имеет на вооружении мобильные сверхдальнобойные зенитные системы С-300В4, которые, благодаря своей уникальной маневренности обеспечат противоракетную и противовоздушную оборону Дальнему Востоку и Сибири. По мнению экспертов, Россия усиливает свою противовоздушную оборону в ответ на увеличение активности американцев в Азиатско-Тихоокеанском регионе, целью которой является ослабление позиций РФ и Китая в Юго-Восточной Азии.

«Модернизированные системы С-300В4 будут прикрывать войска от ударов как беспилотников, так и баллистических ракет (БР) противника, в местах их сосредоточения и на марше, — говорится в сообщении. — В отличие от С-300 и С-400, состоящих на вооружении воздушно-космических войск, армейские комплексы установлены на вездеходной гусеничной базе».

Ранее сообщалось, что после формирования личного состава новой мобильной зенитно-ракетной бригады, все вошедшие в него военнослужащие прошли подготовку в Оренбургском учебном центре, а затем приняли участие в учениях на полигоне Капустин ЯР, где провели успешные стрельбы. ПО окончании стрельб военная техника была погружена на платформы и отправлена в Еврейскую автономную область к месту постоянной дислокации.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на Восточном стратегическом направлении военно-политическая обстановка по-прежнему является напряженной. При этом официальный представитель президента России Дмитрий Песков добавил, что нестабильность в данном регионе вызвана повышенной военной активностью внерегиональных государств.

Именно для нейтрализации этих угроз, как сообщало Минобороны, в числе прочих мер проводится перевооружение систем ПВО. До конца текущего года, помимо создания мобильной зенитно-ракетной бригады, военное ведомство планирует оснастить два полка комплексами С-400, а также перевооружить два ракетных дивизиона комплексами «Бук-М1-2».

Как рассказал «Известиям» военный эксперт Владимир Анохин, судя по интенсивности разведывательных полетов, совершаемых американцами в Тихоокеанском регионе, США за последнее время серьезно усилили свою группировку там.

«Не надо забывать, что в постоянной готовности там болтается по Тихому океану целый американский флот. То, что в регионе размещаются мобильные силы ПВО, даст нам возможность создавать группировки на опасных направлениях, — напомнил вице-президент Академии геополитических проблем. — Это существенное усиление, которое дает многим повод подумать, стоит ли залезать в этот регион».

Как свидетельствуют отчеты российских военных, увеличилось и число случаев полетов стратегических бомбардировщиков ВМС США в воздушном пространстве над Охотским морем. Для этих полетов американские пилоты используют узкий полосу нейтрального воздушного пространства между Курильскими островами, именно через этот международный коридор самолеты ВМС США и пролетают к Охотскому морю. Кроме того, американская стратегическая авиация совершает регулярные полеты вблизи берегов Камчатки и вдоль восточного побережья России в Беринговом море.