Онищенко рассказал, чем чреват переход на четырехдневку в России

Введение четырехдневной рабочей недели в России несет в себе определенные опасности. Об этом 21 сентября рассказал депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко.

Подобное изменение может стимулировать рост алкоголизма среди россиян, так как в стране недостаточно развита индустрия отдыха. Об этом сообщает РИА Новости. Текущая экономическая ситуация, как отметил Онищенко, также не позволяет реализовать такую инициативу.