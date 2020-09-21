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11:20   21 Сентября 2020
Общество

Онищенко рассказал, чем чреват переход на четырехдневку в России

Онищенко рассказал, чем чреват переход на четырехдневку в России

Введение четырехдневной рабочей недели в России несет в себе определенные опасности. Об этом 21 сентября рассказал депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко.

Подобное изменение может стимулировать рост алкоголизма среди россиян, так как в стране недостаточно развита индустрия отдыха. Об этом сообщает РИА Новости. Текущая экономическая ситуация, как отметил Онищенко, также не позволяет реализовать такую инициативу.

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Автор: Илья Романович
#онищенко #работа #алкоголизм

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