Беглов объяснил важность созданной президентом рабочей группы при Госсовете

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о важности той деятельности, которую осуществляет специальная рабочая группа при Госсовете, созданная по поручению президента России Владимира Путина.

Регионы почувствовали, что в сложный период пандемии они не брошены, отметил глава города. Рабочая группа собиралась сначала несколько раз в неделю, потом реже, чтобы решать самые актуальные вопросы и своевременно оказывать помощь регионам.

Сначала была некая притирка между членами коллектива, однако очень скоро работа пошла очень слаженно, вспоминает Беглов. Все министерства выстроились, был настрой оказывать помощь и работать сообща, а не конкурировать. Одним из важных результатов такой сплоченности стало ускоренное финансирование нуждающихся регионов. Минфин перечислял средства всего за три-четыре дня по поручению президента, передает телеканал "Санкт-Петербург".