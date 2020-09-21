Сотрудники американской таможенно-пограничной службы задержали женщину при попытке въехать в США из Канады. Ее подозревают в попытке отравить президента Дональда Трампа, сообщает CNN. По словам представителя правоохранительных органов, есть основания полагать, что задержанная отправила в Белый дом конверт с рицином — сильнодействующим веществом, которое получают из касторовых бобов.

Ядовитое послание, адресованное первому лицу государства, сотрудники службы безопасности перехватили в минувшую субботу, 19 сентября. У задержанной изъяли пистолет, Секретная служба США и Федеральное бюро расследований (ФБР) начали следствие.

«ФБР и наши партнеры из Секретной службы США и службы почтовой инспекции США расследуют подозрительное письмо, полученное в почтовом отделении правительства США. В настоящее время угрозы общественной безопасности нет», — сообщалось на официальной странице ФБР в Twitter.

45-го президента США пытаются отравить не в первый раз: в октябре 2018 года 39-летний бывший служащий Военно-морских сил США Уильям Клайд Аллен отправил сразу несколько писем, в каждом из которых был тот же рицин. Одно предназначалось для Трампа, два других – для руководителя военно-морскими операциями США адмирала Джона Ричардсона и главы Пентагона Джеймса Мэттиса.

Автора писем нашли в штате Юта. После задержания он сообщил, что отправлял корреспонденцию с касторовыми семенами не только американским политикам, а также британской королеве Елизавете II и российскому лидеру Владимиру Путину.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, американист Владимир Брутер объяснил «Политике Сегодня», что смотреть на подобные случаи отравления через призму политики не стоит. Люди, которые занимаются такой «ядовитой рассылкой», являются одиночками, которые вряд ли всерьез интересуются жизнью страны.

«Стоит подумать над целесообразностью таких действий [отправки писем с ядом], ведь уровень контроля и безопасности в Белом доме такой, что оно [письмо] бы туда не дошло ни при каких обстоятельствах. Это просто неадекватное действие неадекватного человека. Я думаю, что эти люди просто хотят самоутвердиться. Нельзя говорить, что им что-то не нравится, например, в политике Трампа. Всем людям что-то не нравится, но они же не отправляют письма с ядом», — заявил специалист.

Главному оппоненту Трампа в президентской гонке, кандидату от Демократической партии Джозефу Байдену, опасаться отравителей не приходится: американская пресса не зафиксировала покушений на его жизнь. Впрочем, если кто-то на это решится, то доставить демократу такое письмо будет проще, нежели пробиться через многоуровневую защиту главы Белого дома, полагает Брутер.

«Конечно, охрана и служба безопасности у Байдена не такая серьезная, как у действующего президента страны. Поэтому и шансы довести это дело до конца там выше. Но из-за пандемии коронавируса участники президентской гонки не так часто появляются на публике сейчас, и службы берут во внимание именно возможность таких преступлений вместо какого-то физического контакта», — полагает эксперт.

Брутер обратил внимание, что отравление одного из кандидатов за полтора месяца до выборов отрицательно скажется на всей стране. Поэтому кроме преступников-одиночек заинтересованных сторон здесь быть не может, уверен американист.

«Уровень контроля сейчас таков, что вероятность отравления Трампа, Байдена или других крупных политиков минимальна. Более того, если сейчас произойдет нечто подобное, и один из кандидатов выйдет из гонки таким печальным способом, то это станет спусковым крючком для волны насилия в стране. И она будет гораздо сильнее, чем протесты Black Lives Matter, которые не утихают в американских городах до сих пор», — заключил собеседник ПС.

Рицин – это белковый яд, который крайне токсичен для людей. Он хорошо растворяется в воде и представляет собой белый порошок без запаха. После употребления человек чувствует сильную тошноту, открывается внутреннее кровотечение, которое приводит к отказу органов и смерти. От рицина не существует противоядия.

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года. Главные кандидаты: Дональд Трамп от Республиканской партии и Джо Байден от Демократической.