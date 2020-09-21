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11:00   21 Сентября 2020
Общество

Законопроект о сносе и изъятии недвижимости был внесен в Госдуму РФ

Законопроект о сносе и изъятии недвижимости был внесен в Госдуму РФ

Депутаты Госдумы внесли законопроект, согласно которому местные власти смогут принимать программы сноса и реконструкции фактически любого жилья, а не только аварийного.

В проекте закона есть отсылки к опыту реновации в Москве. В частности, для сноса недвижимости необходимо согласие собственников и арендаторов, которые вправе потребовать взамен равноценное жилье или же денежную компенсацию.

При этом упоминается необходимость "комплексного развития территорий", в рамках которого власти смогут изъять жилье принудительно. Законопроект с подобными формулировками уже рассматривался в 2019 году, однако был подвергнут критике и изменен.

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Автор: Кристина Мокроусова
#законопроект #реновация #недвижимость #госдума рф

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