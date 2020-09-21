Открывший для СССР Pepsi предприниматель ушел из жизни в США

Бывший глава компании Рерsi Cola Дональд Кендалл скончался в возрасте 99 лет. Бизнесмен умер у себя дома в окружении родных и близких.

Кендалл является одним из первых американских предпринимателей, который вступил в торговые отношения с СССР и Китаем. Именно он добился продажи газированного напитка в Советском Союзе, передает канал "360".

Предприниматель впервые угостил генерального секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева газировкой на американской выставке в 1959 году. Позднее Рерsi начали производить в СССР. Президент РФ Владимир Путин наградил Кендалла орденом Дружбы в 2004 году.

Бизнесмен скончался 19 сентября. Причина смерти Кендалла не называется. Дату и место прощания с предпринимателем объявят позднее.