Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:59   21 Сентября 2020
Экономика

Курс доллара превысил 76 рублей на Мосбирже

Курс доллара превысил 76 рублей на Мосбирже

Биржевой курс доллара впервые с 9 сентября текущего года преодолел отметку в 76 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:56 по московскому времени доллар торгуется по 76,14 рубля (+39 копеек). Биржевая стоимость евро составляет 90,10 рубля (+43 копейки).

Стоимость нефти марки Brent составляет 42 доллара за баррель, однако, несмотря на восстановление спроса и наметившейся тенденции к росту котировок, курс рубля по-прежнему снижается к основным валютам. Почему российская валюта, которая традиционно зависит о цены на нефть, теряет к доллару и евро, ранее объяснили аналитики.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#евро #доллар #московская биржа #рубль

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...