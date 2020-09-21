Курс доллара превысил 76 рублей на Мосбирже

Биржевой курс доллара впервые с 9 сентября текущего года преодолел отметку в 76 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:56 по московскому времени доллар торгуется по 76,14 рубля (+39 копеек). Биржевая стоимость евро составляет 90,10 рубля (+43 копейки).

Стоимость нефти марки Brent составляет 42 доллара за баррель, однако, несмотря на восстановление спроса и наметившейся тенденции к росту котировок, курс рубля по-прежнему снижается к основным валютам. Почему российская валюта, которая традиционно зависит о цены на нефть, теряет к доллару и евро, ранее объяснили аналитики.