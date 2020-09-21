Мэра Казани переизбрали

Мэра Казани Ильсура Метшина повторно назначили главой города. Такое сообщение опубликовали в Сети.

Казанский мэр Ильсур Метшин занимает пост с 2006 года. Депутаты Казанской городской думы снова выбрали его кандидатуру в качестве главы города. Метшина выдвинули делегаты партии "Единая Россия". За Метшина проголосовало 44 человека, против — четверо.

Выборы президента республики, дополнительные выборы депутата Госдумы в Нижнекамском избирательном округе и депутата Госсовета Татарстана в Елабужском избирательном округе проходили с 11 по 13 сентября в Татарстане, пишет ТАСС.