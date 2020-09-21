Выплату пособий для безработных с детьми могут продлить в октябре

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила продлить на неопределенный срок дополнительные выплаты для безработных с детьми. На сегодня размер такой матпомощи составляет три тысячи рублей.

Секретарь ФНПР, председатель партии «Союз труда» Александр Шершуков в беседе с «Политикой Сегодня» разъяснил детали инициативы.

«Это вызвано тем, что, во-первых, безработица в стране находится на достаточно высоком уровне и пособие по безработице, которое сейчас выплачивается, оно в максимальном своем размере составляет МРОТ ( 12 130 рублей - прим. ред.) В случае, если в семье есть дети, соответственно, они нуждаются в дополнительных суммах», — сказал Шершуков.

Безработные родители получают дополнительно три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка сверх суммы пособия с апреля 2020 года. Такую меру поддержки правительство РФ ввело во время разгара пандемии коронавируса и продлевало ее до сентября включительно. Сохранят ли выплаты в дальнейшем, пока неизвестно.

По словам Александра Шершукова, Федерация независимых профсоюзов предлагает кабмину не только сделать постоянными дополнительные пособия для потерявших работу родителей несовершеннолетних, но и увеличить их размер в три раза.

«Мы все ходим в магазины и прекрасно понимаем, что 10 тысяч в месяц на ребенка — это не очень большие деньги, мягко говоря. Равно как и пособие по безработице в размере 12 тысяч, — продолжает Шершуков. — Данное предложение наше — на предмет того, чтобы зафиксировать это в генеральном соглашении, которое заключается между правительством, бизнесом и, соответственно, профсоюзами на 2021–2023 года. Оптимально, если оно будет заключено до конца этого года».

При этом в ФНПР считают, что инициатива не приведет к росту числа тех, кому жить на пособия от государства станет выгоднее поисков работы.

«Даже пособие по безработице, которое сейчас установлено, для них является существенными деньгами. Это не значит, что они не заинтересованы в нормальной, полноценно оплачиваемой работе. Это [пособие по безработице] не такие больше деньги, чтобы люди ради этого не хотели получить нормальное, оплачиваемое рабочее место», — подытожил Шершуков.

Максимальный размер пособия по безработице установлен до конца текущего года в размере 12 130 рублей. Минимальная сумма увеличена с 1500 до 4500 рублей, но действует до 1 октября 2020 года.

В сентябре выплаты в три тысячи рублей получили около 2,8 млн безработных россиян с детьми до 18 лет, уточняли в правительстве. Деньги на эти цели (8,5 млрд руб) выделили из федерального бюджета.

Общее число официально зарегистрированных на бирже труда — около 3,6 млн человек, таким образом, надбавка за ребенка нужна примерно 78% безработных.

По информации министерства труда и социальной защиты, в период пандемии чаще всего сотрудников сокращали организации в сфере торговли, услуг, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы, и в транспортной отрасли.