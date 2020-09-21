Количество новых выявленных случаев коронавирусной инфекции в России за последние сутки составляет 6196, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19. Накануне стало известно о 6148 заболевших.

Уточняется, что 25,6% заболевших не имеют клинических проявлений болезни. Также зафиксирован 71 летальный случай. Выздоровело за минувшие сутки 2616 пациентов.

Всего за время распространения коронавируса в России выявлено 1 109 595 случаев в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 489 летальных исходов, выздоровели 911 973 человека.