Смертную казнь для убийц и педофилов обсудят в медиацентре "Патриот"

Журналисты Федерального агентства новостей и Медиагруппа "Патриот" проведут прямой эфир с экспертами, в котором обсудят, почему в России для убийц и педофилов не предусмотрена смертная казнь.

Жуткое убийство двух девочек в Рыбинске встревожило россиян: мать вернулась домой с работы и обнаружила окровавленные тела дочерей. Убийцей оказался ее сожитель, который ранее отбывал срок за убийство и изнасилование ребенка. Известно, что перед смертью он также изнасиловал дочерей своей возлюбленной.

Общественность недоумевает, почему преступники, совершающие подобные деяния, получают столь мягкие наказания. Психиатры, криминалисты, социологи и адвокаты постараются найти ответ на этот вопрос в медиацентре "Патриот".

Прямой эфир начнется в понедельник, 21 сентября, в 14:00, передает Федеральное агентство новостей.