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10:02   21 Сентября 2020
Общество

Прокуратура оставила приговор Ефремову без обжалования

Прокуратура оставила приговор Ефремову без обжалования

Приговор, вынесенный Михаилу Ефремову 8 сентября 2020 года, не был обжалован прокуратурой, передает пресс-служба Пресненского суда Москвы.

По данным пресс-службы, со стороны прокуратуры жалоб относительно приговора Ефремову не поступало. Согласно закону, приговор может быть обжалован в течение десяти суток после оглашения. На данный момент этот срок уже истек.

Суд признал актера Михаила Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Сейчас осужденный находится в московском СИЗО-5 "Водник".

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Автор: Илья Романович
#прокуратура #ефремов #обжалование

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