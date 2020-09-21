Прокуратура оставила приговор Ефремову без обжалования

Приговор, вынесенный Михаилу Ефремову 8 сентября 2020 года, не был обжалован прокуратурой, передает пресс-служба Пресненского суда Москвы.

По данным пресс-службы, со стороны прокуратуры жалоб относительно приговора Ефремову не поступало. Согласно закону, приговор может быть обжалован в течение десяти суток после оглашения. На данный момент этот срок уже истек.

Суд признал актера Михаила Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Сейчас осужденный находится в московском СИЗО-5 "Водник".