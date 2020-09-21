Академик РАН объяснил, как долго антитела могут защищать от COVID-19

Наличие антител к COVID-19 не относится к показателям защищенности человека от повторного заражения. Об этом сообщил академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов.

Дальнейшие исследования механизмов клеточной памяти могут помочь в подробном изучении коронавируса, поделился специалист. Сеченовский университет вместе с Венским проводил эксперимент, согласно результатам которого у половины людей антитела не дают гарантию, что они повторно не заболеют.

"В Гонконге мы видели случай заражения двумя разными вариантами вируса, которые не сильно различались", — цитирует специалиста телеканал RT.

Несмотря на это, пока не было случаев повторного заражения тяжелой формой коронавирусной инфекции, поделился Караулов. Если повторное заражение и происходит, то для человека это не так критично.