ЛДПР поддержала идею единоросса о компенсации расходов на частный детсад

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров («Единая Россия») предложил компенсировать расходы на оплату частных детских садов родителям, чьи дети не получили места в государственных детсадах, сообщает RT.

В ЛДПР поддержали инициативу от парламентского оппонента: похожее предложение либерал-демократы отправляли в Минпросвещения в июне.

Федоров ссылается на конституционное право россиян на общедоступное и бесплатное дошкольное образование. Тем не менее, некоторые семьи подолгу стоят в очереди в бюджетные детсады и не могут вовремя получить там место. Им приходится тратиться на частный детский сад, а это внушительная статья расходов. Депутат предлагает назначить в таких случаях ежемесячные компенсационные выплаты — не более двух региональных МРОТ (в 2020 году минимальный размер оплаты труда в России — 12 130 рублей). Обращение парламентария уже направлено министру просвещения РФ Сергею Кравцову.

Коллега Федорова из ЛДПР Василий Власов поддержал предложение депутата от «Единой России»: в июне он сам отправлял похожее предложение в Минпросвещения.

«Поддерживаем. Это инициатива на 90% похожа на мою — мы с таким предложением выступали. Поэтому максимальные слова поддержки, учитывая, что не каждый может в детский сад отдать своего ребенка по определенным причинам: либо очередь, либо далеко везти, либо качество [детсада] оставляет лучшего. Поэтому у человека должна быть возможность получить финансовые средства и самому потратить их на тот или иной детский сад: либо частный, либо оставлять детей дома, чтобы мама занималась только детьми», — заявил Власов в комментарии «Политике Сегодня».

Власов считает, что инициатива представителя «Единой России» не станет непосильной нагрузкой для федерального бюджета.

«Это предложил депутат от партии большинства — "Единой России". Они принимают бюджет большинством голосов. Логично, что они найдут деньги», — заключил член ЛДПР.

В июне Власов предлагал выплачивать родителям, отказавшимся от места в детском саду, не менее 12 тысяч рублей в месяц. Тогда парламентарий тоже ссылался на предусмотренное законом бесплатное дошкольное образование. Зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина раскритиковала предложение, заявив, что на сегодня уже достаточно выплат для семей с детьми. В пресс-службе Минпросвещения подчеркивали, что «практика финансовых выплат семьям, отказавшимся от посещения детского сада, существует в регионах не первый год».

В Госдуме желают поддержать выплатами не только семьи с детьми, но и выпускников российских вузов. Ранее депутат от «Справедливой России» Федот Тумусов предложил создать студенческий капитал — подробнее о законопроекте парламентарий рассказывал «Политике Сегодня».