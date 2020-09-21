Сатановский назвал принципиальные отличия между Россией и США

Америка, по сути является страной-ребенком, она появилась позже, чем в Москве построили Большой театр, а американцы, соответственно, нация-ребенок, и, как и положено детям, они воспринимают мир, как игровую площадку, не берегут свои игрушки и не задумываются о последствиях.

Такое мнение в эфире радиостанции «Вести FM» высказал российский политолог Евгений Сатановский, объясняя на исторических примерах разницу между беззаботной ребячливостью Соединенных Штатов Америки и «долго живущей на этом свете» Россией с ее богатой и сложной историей.

В частности, Сатановский напоминает, что в Америке в рабстве находились только афроамериканцы, а в России «все были холопами». Кроме того, в России «партнерство церкви и государства», а в Штатах – многообразие религий. Одним из главных различий между нашими странами, по мнению Сатановского, является то, как американцы любят и умеют выходить из невыгодных им соглашений.

«Американец не знает, что чего-то делать нельзя. Плевать он хотел на соглашения. Он договор подписал – значит, надо было на тот момент. А стало не нужно – он из него вышел. А мы так не поступаем – неудобно же», — пишет политолог.

Еще одно важное отличие между Россией и США является военная история. По сравнению с Россией, которую долго били, и которая понимает, что все законы, договоры и правила нужны для того, чтобы мог уцелеть и сам мир, и люди в нем, Америка, ни один город в которой ни разу не подвергался бомбардировкам, этого не понимает.

«Нас сколько громили, оккупировали, столетиями держали под внешним контролем. Кто-нибудь оккупировал США? Кто-нибудь бомбил США? А у нас какой город не бомбили в войну? А Сибирь и Дальний Восток в Гражданскую войну страдали от японцев и тех же американцев, — напомнил политолог. — Они не знают этого! Кто вторгался на территорию США? Англичане в 1814 году Вашингтон спалили? Так чем он тогда был? И ведь отстроили, к сожалению».

Сама Россия в своих границах, подчеркнул Сатановский, сформировалась в постоянных войнах с сильными противниками, которые не исчезали никуда и по окончании войн, поэтому Москве приходилось вступать с ними в партнерские отношения. Американцы же все свои территории либо отобрали, либо купили, причем судьба предыдущих хозяев земель, на которые положили глаз американцы, была крайне незавидной.

«Американская политика внешняя — вся про это. Да и во внутренней они себя так ведут. Есть у соседа что красивое, но не твое, отбери его. Не можешь? Порви или сломай. Пускай и у него не будет! Плохо воспитанные дети. Наглые. Не поротые. Богатые барчуки!», — добавил Сатановский.

Напомним, ранее Евгений Сатановский отметил, что еще недавно США были уверены, что взяли Россию «за глотку», поэтому они начали нарушать и разрывать все заключенные договора, однако у Москвы нашелся на это решительный ответ, который очень не понравился американцам.