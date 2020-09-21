Депутат ГД РФ Федоров предложил компенсировать плату за частные детсады

Проблема с устройством детей в бюджетные детские сады в некоторых регионах России вынуждает родителей прибегать к услугам частных детсадов, что оказывается дороже. Депутат Госдумы РФ Евгений Федоров предложил компенсировать родителям эти затраты.

Право на общедоступность и бесплатность дошкольного образования для всех россиян закреплено в Конституции РФ. Как сообщает RT, депутат Госдумы РФ Евгений Федоров отметил, что не все родители могут воспользоваться этим правом, вынужденно отправляя детей в коммерческие детсады вместо бюджетных. Он предложил компенсировать дополнительные траты в размере до двух региональных МРОТ, направив письмо с соответствующим предложением министру просвещения РФ Сергею Кравцову.