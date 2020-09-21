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9:34   21 Сентября 2020
Экономика

Секретные данные банковских операций россиян утекли в Сеть через Минфин США

Секретные данные банковских операций россиян утекли в Сеть через Минфин США

Данные о банковских операциях некоторых россиян, которые хранились в подразделении Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями, попали в Сеть. Опубликовал сведения международный консорциум журналистов-расследователей "Кассандра".

Секретные сведения, хранящиеся в подразделении Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями, оказались недостаточно защищенными. Как сообщает РИА Новости, в указанном подразделении сожалеют об утечке и опасаются, что банки станут реже передавать сведения о вызывающих подозрения транзакциях. Журналисты из "Кассандры" не рассказали, каким образом к ним попала секретная информация.

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Автор: Борис Нестеров
#минфин сша #банковские операции #кассандра

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