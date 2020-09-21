Байден посулил жителям США 200 миллионов смертей от COVID-19

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден оговорился во время своего выступления. Такая информация появилась в Сети.

Джо Байден выступил перед избирателями в воскресенье. Кандидат в президенты США допустил оговорку в своей речи и предположил, что до конца его выступления в стране от коронавирусной инфекции скончаются 200 млн человек. Предположительно, Байден имел в виду около 200 тыс. пациентов с COVID-19, которые умерли к этому моменту в США, сообщило РИА Новости.

Байден является главным соперником действующего президента США Дональда Трампа в предвыборной гонке. Выборы американского президента состоятся 3 ноября.