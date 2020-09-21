Беглов рассказал о совместной работе Петербурга и Ленобласти в пандемию

Тема борьбы с коронавирусом стала одной из самых важных в этом году. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Беглов рассказал, что во время пандемии залогом успеха стало объединение усилий с Ленинградской областью. Глава города сообщил, что было принято решение не закрывать границы между Ленобластью и Петербургом. Он подчеркнул, что не велось деление жителей, а произошло объединение медицинской инфраструктуры. Об этом пишет "Санкт-Петербург".

Градоначальник отметил, что все находившиеся на дачах жители Петербурга в период самоизоляции получали необходимую помощь в больницах Ленинградской области, а жители Ленобласти могли проходить лечение в клиниках Петербурга. По его словам, от действий агломерации получен соответствующий результат.

Как передает телеканал "360", завершение пандемии коронавируса возможно произойдет в 2022 году, заявил американский миллиардер Билл Гейтс.