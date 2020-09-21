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8:39   21 Сентября 2020
Общество

Российские школы отказались от обязательной сдачи ЕГЭ по английскому

Российские школы отказались от обязательной сдачи ЕГЭ по английскому

Сделать обязательной сдачу ЕГЭ по английскому языку планировалось несколько лет. Однако от этой идеи в итоге отказались, заявила директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова.

Совет в Минпросвещения РФ принял решение отказаться от обязательной сдачи ЕГЭ по английскому языку школьниками. Экзамен не должен быть единственной мотивацией к изучению предмета, заявила Решетникова в интервью "Парламентской газете".

Она также отметила, что обязательное ЕГЭ по иностранным языкам несправедливо по отношению к родным языкам. Решетникова добавила, что пока в российских школах сложилась сложная ситуация с квалифицированными специалистами, их не хватает.

Также глава ФИПИ коснулась и других изменений, которые коснутся ЕГЭ уже в 2021 году. Например, в экзамен по обществознанию включат одобренные россиянами поправки в Конституцию РФ.

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Автор: Яна Либерман
#выпускники #егэ #английский язык

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