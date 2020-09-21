Российские школы отказались от обязательной сдачи ЕГЭ по английскому

Сделать обязательной сдачу ЕГЭ по английскому языку планировалось несколько лет. Однако от этой идеи в итоге отказались, заявила директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова.

Совет в Минпросвещения РФ принял решение отказаться от обязательной сдачи ЕГЭ по английскому языку школьниками. Экзамен не должен быть единственной мотивацией к изучению предмета, заявила Решетникова в интервью "Парламентской газете".

Она также отметила, что обязательное ЕГЭ по иностранным языкам несправедливо по отношению к родным языкам. Решетникова добавила, что пока в российских школах сложилась сложная ситуация с квалифицированными специалистами, их не хватает.

Также глава ФИПИ коснулась и других изменений, которые коснутся ЕГЭ уже в 2021 году. Например, в экзамен по обществознанию включат одобренные россиянами поправки в Конституцию РФ.