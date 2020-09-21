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8:27   21 Сентября 2020
Политика

Дважды переболевший коронавирусом глава Тывы вернулся к работе

Дважды переболевший коронавирусом глава Тывы вернулся к работе

Руководитель региона Шолбан Кара-оол проходивший лечение в Москве от пневмонии был выписан из медицинского учреждения и уже приступил к своим обязанностям. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Тывы.

Во вторник Шолбан Кара-оол должен принять участие в аппаратном заседании правительства региона. Об этом сообщает ТАСС.

В августе руководитель сообщил через социальную сеть о повторном заражении коронавирусной инфекцией. После того как он был доставлен в Москву для дополнительного обследования, ему был поставлен предварительный диагноз "пневмония". Несколькими месяцами ранее Шолбан Кара-оол перенес COVID-19 в легкой форме.

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Автор: Илья Романович
#шолбан кара-оол #тува #коронавирус

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