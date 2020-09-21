Дважды переболевший коронавирусом глава Тывы вернулся к работе

Руководитель региона Шолбан Кара-оол проходивший лечение в Москве от пневмонии был выписан из медицинского учреждения и уже приступил к своим обязанностям. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Тывы.

Во вторник Шолбан Кара-оол должен принять участие в аппаратном заседании правительства региона. Об этом сообщает ТАСС.

В августе руководитель сообщил через социальную сеть о повторном заражении коронавирусной инфекцией. После того как он был доставлен в Москву для дополнительного обследования, ему был поставлен предварительный диагноз "пневмония". Несколькими месяцами ранее Шолбан Кара-оол перенес COVID-19 в легкой форме.