Пушков обвинил США в покушении на международное право

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал позицию США по санкциям против Ирана. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Политик отметил, что попыткой навязать антииранские санкции СБ ООН США бросают серьезный вызов мировому сообществу.

Пушков в Twitter отметил, что это — прямое покушение на полномочия Совбеза, Устав и роль Организации объединенных наций и в целом на международное право.

Сенатор обращает внимание на то, что генсек ООН Антониу Гутерриш также отверг требования США. По мнению парламентария, это означало бы признать диктат Вашингтона в адрес ООН.

Ранее телеканал "360" привел заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Вашингтон в ближайшие дни примет меры против Ирана и "нарушителей".