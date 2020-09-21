Реальный рост пенсий в 2019 году составил 1,5%

Реальный размер назначенных пенсий в прошлом 2019 году вырос на 1,5 процента в сравнении с 2018 годом. К таким выводам пришла Счетная палата в отчете об исполнении бюджета ПФР.

Средний размер страховой пенсии на 31 декабря 2019 года составил 14 608 рублей. Таким образом рост составил 1,5 процента в 2019 году, годом ранее этот показатель равнялся 0,8 процента. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

За 2019 год средний размер страховой пенсии увеличился на 879 рублей. Средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос на 1 088 рублей до 15 496 рублей.