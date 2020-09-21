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7:02   21 Сентября 2020
Политика

Россия проведет наблюдательный полет над Францией в рамках ДОН

Россия проведет наблюдательный полет над Францией в рамках ДОН

Наблюдательный полет российских специалистов над Францией пройдет с 21 по 25 сентября в рамках Договора по открытому небу (ДОН). Об этом заявил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

По его словам, полет пройдет с аэродрома "Орлеан-Бриси". Поводом же для него послужила совместная миссия Германии, Франции и Румынии, которые в тех же числах запланировали выполнить наблюдательный полет над территорией РФ с аэродрома "Кубинка".

Полеты проводятся для большей открытости между странами и транспарентности в военной деятельности. Все действия пройдут строго в рамках ДОН.

В 1992 году Договор по открытому небу был подписан и начал действовать с 2002 года. Этот документ стал мерой укрепления доверия в Европе периода после холодной войны, передают "Известия".

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Автор: Борис Нестеров
#рф #дон #договор по открытому небу

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