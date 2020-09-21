Депутат из ФРГ напомнила об угрозах США из-за "СП-2" до истории с Навальным

Давление со стороны США на "Северный поток — 2" было еще до ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом рассказала депутат ландтага Гамбурга Ольга Петерзен.

Она в беседе с "Комсомольской правдой" сообщила, что это произошло еще в начале августа. Депутат напомнила, что еще в начала августа трое американских сенаторов написали официальное письмо с угрозами в адрес руководства немецкого порта Мукран.

Парламентарий уверена, что отказ от "Северного потока — 2" заинтересована Германия, которая за собой повлечет за собой негативные последствия для экономики ФРГ. Она напомнила, что в реализации проекта участвуют многие немецкие и европейские компании.

Петерзен подчеркнула, что остановка "Северного потока — 2" немедленно повлечет колоссальные убытки, что может значить подорожание газа.