Американские правоохранители задержали подозреваемого в отправке яда Трампу

Подозреваемый в отправке президенту США Дональду Трампу яда задержан при попытке въезда в Соединенные Штаты Америки из Канады. Об этом сообщил американский телеканал со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Подробностей о личности задержанного пока нет. Его подозревают в отправке письма с сильнодействующим ядом рицином в Белый дом. Послание было перехвачено. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сильнодействующий яд рицин обнаружен в посылке, направленной на имя президента Дональда Трампа. Было проведено два теста, оба подтвердили наличие сильнодействующего яда. Прежде чем попасть в Белый дом, вся корреспонденция сперва проверяется вне резиденции.