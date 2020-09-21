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5:38   21 Сентября 2020
Общество

Академик РАН назвал людей, которым нельзя прививаться от COVID-19

Академик РАН назвал людей, которым нельзя прививаться от COVID-19

Определенные ограничения по вакцинации коронавируса существуют. Подробнее об этом рассказал академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов. 

Исследования по теме ограничений должны продолжаться, однако уже сейчас можно сказать, что ограничения коснутся небольших групп с первичными иммунодефицитами, заявил специалист в интервью RT.

Он также отметил, что аутоиммунные, ревматологические и онкологические заболевания не являются противопоказанием к вакцинации "Спутником V" от коронавируса. По словам академика РАН, сейчас лучше поставить прививку от гриппа, чтобы через четыре недели иметь возможность пройти вакцинацию и от COVID-19.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал, что уже более 700 человек сделали прививку от коронавируса в городе. Заявку на добровольное участие подали более 60 тыс. москвичей, несколько тыс. из них уже сдали необходимые медицинские анализы, передает телеканал "360".

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Автор: Борис Нестеров
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