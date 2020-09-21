Россиян предупредили о "подводных камнях" при оплате ипотеки маткапиталом

Граждане России очень активно оплачивают ипотеку средствами материнского капитала, но при использовании такого способа могут возникнуть некоторые проблемы. Об этом рассказал эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Андрей Романов.

При использовании материнского капитала на оплату ипотеки, могут возникнуть проблемы с рефинансированием данного кредита в другом банке. Об этом сообщает РИА Новости.

Также в будущем могут возникнуть трудности с продажей недвижимости из-за того, что в соответствии с законом, ребенок при погашении ипотеки средствами материнского капитала должен быть наделен собственностью на объект недвижимости. Поэтому продать недвижимость с несовершеннолетним собственников будет сложнее.