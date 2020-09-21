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4:38   21 Сентября 2020
Общество

Выпускница из Воронежа нашла ошибку в учебнике и получила 100 баллов по ЕГЭ

Выпускница из Воронежа нашла ошибку в учебнике и получила 100 баллов по ЕГЭ

Воронежская выпускница сумела восстановить справедливость и получить 100 баллов на ЕГЭ по обществознанию. Она нашла ошибку в учебнике и сообщила об этом апелляционной комиссии. Решение было принято в пользу девушки.

За ЕГЭ по обществознанию выпускнице сначала поставили 99 баллов. Один балл был снят за определение "социальной мобильности". Позже комиссия признала, что в рекомендованном федеральным перечнем учебнике определение было дано некорректно. Информацией об этом поделилось RT.

"Так получилось, что в этом не было моей вины, и поэтому удалось вернуть свой балл и разобраться в ситуации", – подчеркнула выпускница.

Девушке, как отмечает телеканал "360", удалось поступить в Высшую школу экономики. Она учится на факультете социальных наук.

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Автор: Кристина Мокроусова
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