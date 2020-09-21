США нужно больше бомбардировщиков для "разгрома" Калининграда

Военно-воздушные силы (ВВС) США нуждаются в увеличении числа стратегических бомбардировщиков для успешного ведения будущих войн с Россией и Китаем. Таким мнением поделился военный аналитик Шейн Прейзуотер.

Специалист из Центра военной и политической власти Фонда защиты демократий США написал в Defence One, что применение B-1 Lancer и B-52 Stratofortress будет правильной стратегией, так как они способны нести "много оружия" в отличие от B-2 Spirit и B-21 Raider.

Аналитик также убежден, что несмотря на усиленное присутствие США и их союзников на Балтике, потребуется очень много средств для нейтрализации систем противовоздушной обороны Калининграда. Роль этого усиление могут сыграть как раз именно стратегические бомбардировщики.

Однако в довесок к ним понадобятся и простые тяжелые бомбардировщики. В 2020 году армия США получит около сотни стелс-бомбардировщиков B-21 Raider. Примерно столько же нужно будет и простых самолетов того же назначения.