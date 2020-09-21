Греция продлила ограничения на въезд россиян в страну до 5 октября

Въехать в Грецию смогут не более 500 россиян в неделю. О продлении ограничительных мер до 5 октября сообщило РИА Новости.

7 сентября россиянам был разрешен въезд в страну воздушным путем при наличии отрицательного теста на коронавирус и информации о временном месте проживания. Срок этого решения заканчивается 21 сентября в 23:59 по мск, а новое решение начнет действовать с 22 сентября по 5 октября.

20 сентября авиасообщение России было возобновлено еще в четыре страны, а именно в Казахстан, Киргизию, Белоруссию, а также Южною Корею. Полеты в это государства будут осуществляться с периодичностью раз в неделю, передает "Лента.ру".