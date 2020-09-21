Жириновский рассказал о планах привиться от COVID-19 во второй раз

Вторую прививку с вакциной против коронавирусной инфекции сделаю 21 сентября, в понедельник. Об этом сообщил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Политик сделал первую часть прививки против коронавируса в начале сентября. По его словам, никаких побочных эффектов он не заметил. Жириновский рассказал, что после прививки будет находиться под наблюдением врачей. Он отметил, что через неделю ему нужно будет сдать кровь на антитела. Об этом пишет РИА Новости.

Жириновский сообщил, что в следующем месяце планирует сделать прививку против сезонного гриппа сразу от трех штаммов. Депутат ГД посоветовал всем сделать подобные прививки, чтобы быть в защищенности от основных болезней.