Надбавки к пособиям для безработных с детьми в РФ могут стать постоянными

Повышенные пособия для безработных россиян с детьми должны стать бессрочными. На этом настаивает Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР).

Безработные с детьми получают надбавки к пособиям с апреля нынешнего года. Речь идет о дополнительных выплатах в размере 3 тысяч рублей на каждого ребенка. ФНПР выступила с инициативой применять эту меру теперь на постоянной основе. Информацией об этом поделились "Известия".

Каким должен быть размер доплаты, рассказал советник департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Егор Пьяных. Он считает, что речь должна идти о величине прожиточного минимума на ребенка. Сейчас она в целом по стране составляет 10,7 тысячи рублей.