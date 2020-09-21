Россия прекратит вывозные авиарейсы из-за рубежа

Россия с понедельника не будет выполнять вывозные рейсы из-за рубежа. Об этом сообщают российские СМИ.

Перелеты были организованы для граждан РФ на фоне пандемии коронавируса. Всего с момента перекрытия границ было организовано более 580 вывозных авиарейсов. В Россию С 27 марта было перевезено около 92 тысяч россиян.

Решение о прекращении полетов было принято из-за возобновления международных авиаперелетов, отмечает РИА Новости. Вывозные рейсы будут остановлены с понедельника.

Теперь граждане могут воспользоваться регулярными авиаперелетами, а также возвращающимися обратно в Россию после выполнения транзитных, грузовых и грузопассажирских рейсов самолетов.