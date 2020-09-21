Конструктор российских ракет ответил на заявление Трампа о краже технологий

Барак Обама был еще школьником, когда в СССР велись эксперименты по созданию гиперзвукового оружия. Об этом заявил инженер-конструктор Герберт Ефремов.

Ефремов в интервью "Российской газете" ответил на слова президента США Дональда Трампа о том, что Россия создала гиперзвуковое оружии, получив данные о похожих технологиях от Обамы. По словам Ефремова, Обама не мог этого сделать, потому что он был президентом с 2009 года.

Трамп ранее сообщил, что Россия якобы похитила данные об гиперзвуковом оружии у администрации бывшего президента США Барака Обамы. Трамп рассказал, что США сейчас имеет более мощную ракету.