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1:00   21 Сентября 2020
Политика

Рапота: роуминг между РФ и Белоруссией могут отменить в ближайшие месяцы

Рапота: роуминг между РФ и Белоруссией могут отменить в ближайшие месяцы

Вопрос об отмене роуминга между Россией и Белоруссией может быть решен в ближайшие месяцы. Это пообещали профильные министерства двух стран, заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Обещание завершить работу по отмене роуминга, по словам госсекретаря, было дано на последнем заседании с участием министерств. Информацией об этом он поделился в эфире телеканала "Беларусь 1".

"Получится ли это в этом году или чуть позже – посмотрим, но работа ведется", – подчеркнул Рапота.

Дорожная карта по отмене роуминга на территории Союзного государства была утверждена в конце прошлого года. В документе сказано, что дополнительная плата за звонки должна быть отменена не позднее сентября 2020 года.

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Автор: Илья Романович
#белоруссия #роуминг #рапота

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