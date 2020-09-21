Украина планирует создать площадку для обсуждения принадлежности Крыма

Совет национальной безопасности и обороны Украины рассматривает возможность создания международной площадки для обсуждения вопроса принадлежности Крыма. Об этом рассказал украинский вице-премьер Алексей Резников.

Вопрос поручен трем украинским чиновникам: самому Алексею Резникову, главе МИД Дмитрию Кулебе, "постоянному представителю президента Украины в Крыму" Антону Кориневичу. Об этом сообщает ТАСС.

Чиновник рассказал, что альянс международных партнеров планируется сделать более обширным, нежели "нормандский формат". Резников также добавил, что на данный момент рассматривается исключительно политико-дипломатический путь.