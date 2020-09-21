Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
0:30   21 Сентября 2020
Политика

Украина планирует создать площадку для обсуждения принадлежности Крыма

Украина планирует создать площадку для обсуждения принадлежности Крыма

Совет национальной безопасности и обороны Украины рассматривает возможность создания международной площадки для обсуждения вопроса принадлежности Крыма. Об этом рассказал украинский вице-премьер Алексей Резников.

Вопрос поручен трем украинским чиновникам: самому Алексею Резникову, главе МИД Дмитрию Кулебе, "постоянному представителю президента Украины в Крыму" Антону Кориневичу. Об этом сообщает ТАСС.

Чиновник рассказал, что альянс международных партнеров планируется сделать более обширным, нежели "нормандский формат". Резников также добавил, что на данный момент рассматривается исключительно политико-дипломатический путь.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#россия #украина #крым

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...