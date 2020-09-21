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0:04   21 Сентября 2020
Технологии

Жители России смогут наблюдать за МКС в ночном небе до 10 октября

Жители России смогут наблюдать за МКС в ночном небе до 10 октября

Россияне смогут увидеть Международную космическую станцию в ночном небе. Наблюдать за пролетом МКС они смогут каждый день до 10 октября, заявили в Telegram-канале Роскосмоса.

Сезон видимости пролетов МКС на большей части территории России начнется с 20 сентября. Станция будет видна так же хорошо, как Венера. Она проследует с юго-запада на юго-восток по ночному небу. Наблюдать за ней можно будет в течение нескольких минут.

"Мы снова можем передать привет МКС и помахать рукой "жителям" орбитального дома – Ивану, Анатолию и Крису", – отмечено в сообщении госкорпорации.

Космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер 1 сентября поздравили российских школьников с Днем знаний с борта орбитальной станции. Они пожелали им "космических успехов".

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Автор: Илья Романович
#космос #мкс #ночное небо

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