Белоруссия и Россия активизируют работу по интеграционным "дорожным картам"

Работа по ряду интеграционных "дорожных карт" Белоруссии и России предложено активизировать. Этому может поспособствовать заседание Группы высокого уровня, считает госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

По его словам, после подготовки "дорожных картой" некоторое время была пауза по их реализации. Рапота полагает, что заседание Группы высокого уровня в сентябре активизирует эту деятельность, заявил он в эфире "Беларусь 1", передает РИА Новости.

Госсекретарь убежден, что работа над "дорожными картами" позволяет посмотреть в будущее и подумать над перспективами отношений между двумя странами. По его словам, "дорожные карты" нужны для создания лучший условий для граждан государств в сферах медицины, страхования и налогообложения.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов ранее объяснил, почему для России выгоден кредит Белоруссии в 1,5 млрд долларов, передает телеканал "360".