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23:04   20 Сентября 2020
Общество

ЦПВС сообщил о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

ЦПВС сообщил о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

Террористы готовятся к провокациям с применением отравляющих веществ в Сирии. Об этом сообщает российский Центр по примирению сторон в САР.

Боевики планируют инсценировать атаки в двух селах, свидетельствуют данные ЦПВС. Они планируют обвинить правительственные силы в использовании химического оружия. Одним из участников провокаций являются сотрудники скандально известных "Белых касок".

Замруководителя ЦПВС контр-адмирал Александр Гринкевич сообщил на брифинге, что в ближайшие дни боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" планируют инсценировать атаки в населенных пунктах Эриха и Бесамес провинции Идлиб.

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Автор: Юлия Яковлева
#сирия #провокация #химатака #цпвс

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