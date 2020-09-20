ЦПВС сообщил о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

Террористы готовятся к провокациям с применением отравляющих веществ в Сирии. Об этом сообщает российский Центр по примирению сторон в САР.

Боевики планируют инсценировать атаки в двух селах, свидетельствуют данные ЦПВС. Они планируют обвинить правительственные силы в использовании химического оружия. Одним из участников провокаций являются сотрудники скандально известных "Белых касок".

Замруководителя ЦПВС контр-адмирал Александр Гринкевич сообщил на брифинге, что в ближайшие дни боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" планируют инсценировать атаки в населенных пунктах Эриха и Бесамес провинции Идлиб.