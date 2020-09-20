23:04 20 Сентября 2020Общество
ЦПВС сообщил о готовящейся провокации с химоружием в Сирии
Террористы готовятся к провокациям с применением отравляющих веществ в Сирии. Об этом сообщает российский Центр по примирению сторон в САР.
Боевики планируют инсценировать атаки в двух селах, свидетельствуют данные ЦПВС. Они планируют обвинить правительственные силы в использовании химического оружия. Одним из участников провокаций являются сотрудники скандально известных "Белых касок".
Замруководителя ЦПВС контр-адмирал Александр Гринкевич сообщил на брифинге, что в ближайшие дни боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" планируют инсценировать атаки в населенных пунктах Эриха и Бесамес провинции Идлиб.