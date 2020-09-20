Спецпредставитель Трампа назвал условие США для продления ДСНВ

США предложили продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на срок менее пяти лет. Об этом сообщил спецпосланник американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Он заявил в беседе с "Коммерсантом", что США предлагают более короткий период, поскольку Вашингтону нельзя "снимать ногу с педали". Ранее Россия предлагала подписать ДСНВ на пять лет.

Биллингсли заявил, что необходимо вплотную заняться составлением следующего соглашения ДСНВ. По его словам, по этой причине Вашингтон думает о более коротком периоде.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа заявил, что меньший срок будет определяться тем, насколько российское руководство поведет себя. По его словам, США готовы корректировать переговорную позицию, которая будет зависеть от реакции России.

Также Биллингсли заявил, что в нынешней ситуации "мяч находится на российской стороне поля".