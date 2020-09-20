Билл Гейтс не верит в завершение пандемии COVID-19 в 2021 году

Мир не сможет избавиться от пандемии COVID-19 в 2021 году. Понадобится больше времени, считает основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс.

Пандемия, по мнению Гейтса, скорее всего завершится в 2022 году. Информацией об этом он поделился в интервью Fox News.

"На протяжении 2021 года мы должны суметь снизить цифры, если подойдем к проблеме в мировом масштабе", – подчеркнул основатель Microsoft.

США смогут "зажить нормально", как отметил Гейтс, к следующему лету. Борьбу с коронавирусом по всему миру придется продолжать, чтобы COVID-19 не смог вернуться.

Билл Гейтс ранее рассказал, когда американцы смогут получить вакцину от коронавируса. Он считает, что это произойдет до конца октября 2020 года.