Сенатор Кондратьев назвал военную политику США "игрой в одни ворота"

Соединенные Штаты Америки ведут игру "в одни ворота", когда выставляют условия России в сфере вооружения. Об этом рассказал сенатор Алексей Кондратьев после ультимативных высказываний спецпосланника президента США Маршалл Биллингсли.

В США заявили, что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям до февраля, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не будет продлен. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский сенатор после слов американского коллеги заявил, что США предпринимают действия по ограничению России, при этом практически развязывая себе руки. Кондратьев считает, что перед расторжением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Америка вела разработки, подпадающих под этот акт. При этом от западных чиновников шли постоянные обвинения в адрес России.