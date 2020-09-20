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21:33   20 Сентября 2020
Политика

Вице-премьер Украины анонсировал "возвращение Донбасса"

Вице-премьер Украины анонсировал "возвращение Донбасса"

Киев сможет установить контроль над всей территорией Донбасса. Это произойдет "рано или поздно", считает вице-премьер Украины Алексей Резников.

Вице-премьер отметил, что Киеву удастся одержать победу. Он добавил, что "это вопрос времени". Об этом Резников заявил в интервью телеканалу "Прямой".

"Я убежден, что не будет агрессивного сценария, с жертвами и насилием. Мощная украинская армия позволит легко осуществить деоккупацию и Донбасса", – подчеркнул замглавы украинской делегации в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.

Украинская сторона, по словам Резникова, не собирается вести переговоры с представителями ДНР и ЛНР. Киев не считает их "субъектами" переговорного процесса.

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Автор: Кристина Мокроусова
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