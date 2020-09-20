Перенджиев назвал цель британской воздушной провокации у границ РФ

Британская авиация и флот активизировались у границ России. Об этом сообщает издание The Sunday Times. Целью такого интенсивного патрулирования является сбор информации по противнику, которой в дальнейшем можно было бы воспользоваться. В патрулировании над акваторией Черного и Баренцева морей участвовали в общей сложности 28 самолетов.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев в комментарии «Вечерней Москве» заявил, что ситуация напоминает подготовку к агрессии против России. Масштабные полеты начались после того, как Минобороны РФ запросило разрешение наносить бомбовые удары по курсу кораблей-нарушителей госграницы в качестве превентивной меры.

«Считать, что это просто игры и они [британцы] просто развлекаются с нами, было бы наивно. Это вызов. Мол, вы говорите, что будете бомбить, а мы посмотрим. Нас берут "на слабо"», — считает эксперт.

На вопрос, для чего это нужно странам НАТО, Преренджинев ответил, что такие операции необходимы и для отвлекающего маневра, и для оттягивания ресурсов. По мнению политолога, основные события вскоре будут в Арктике. А с 2021 года Россия начинает председательствовать в Арктическом совете — организации, куда на постоянной основе входят США, Канада, Норвегия, Финляндия, Дания, Швеция и Исландия.

Великобритании в этом списке нет, но желание осваивать арктические ресурсы у Соединенного королевства присутствует. Наибольший доступ к Северному ледовитому океану — у России. В рамках экспедиции «Арктика-2007» было доказано, что подводный хребет Ломоносова, на котором может находиться до 25% мировых запасов углеводородов, является продолжением Сибирской континентальной платформы. Это может дать нашей стране право эксклюзивно добывать там ресурсы.

Так что напряжение будет только нарастать, считает Перенджениев. Мир возвращается к понятию «битва за Арктику». В ближайшее время регион займет первое место в международной повестке дня.

«Мне кажется, Украина, евромайдан и протесты в Белоруссии — это попытки оттянуть силы России в другую сторону, чтобы не давать закрепиться в Арктике. То, что делает сейчас Великобритания, — это уже не провокация. Это самая настоящая агрессия. Не полномасштабная, конечно, а в форме полуигры в перспективе увеличения масштабов этой агрессии», — резюмировал собеседник издания.

Ранее американское издание The National Interest написало, что соперничество с Россией и Китаем хоть и является частью арктической стратегии Соединенных Штатов Америки, США к этому соперничеству не готовы.