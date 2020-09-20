Гордон объяснил, почему не ждет «украинского чуда»

Популярный украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал о возможном крахе Владимира Зеленского, как президента. Видео, где он отвечает на вопрос одного из своих подписчиков: «Владимир Зеленский – все?» опубликовано в YouTub-канале журналиста.

Гордон признался, что «завис над этим вопросом» и пообещал изложить свою мысль предельно честно. При этом он заявил, что в нем борются два чувства.

Первое из них говорит о том, что нужно отвечать правду. Второе – что нужно все равно дать людям надежду. Попытаюсь ответить честно, оставить свет в конце тоннеля", — сказал Гордон.

Фактически, Гордон озвучит мысль, витающую в украинском обществе: Зеленский оказался несостоятельным, как лидер Украины, и обещанного им «украинского чуда» не произойдет. С другой стороны, журналист не считает ситуацию необратимой и полагает, что президент еще может взять ее в свои руки. Это случится, если Зеленский отважится на серьезные кадровые изменения.

«Владимир Зеленский — все, если он в самое ближайшее время не предпримет необходимые шаги. Важнейшие кадровые шаги», — убежден Гордон.

По мнению журналиста, Зеленский искренне жаждет позитивных перемен в своей стране. Президент Украины делал искрение предвыборпные обещания и верил, что сможет их выполнить. К сожалению, украинская действительность берет верх над его мечтами.

«Есть у меня убеждение, что глава государства людей вовсе и не обманывал. Я убежден, что он хочет сделать хорошо для собственной страны, а также для украинцев, которые живут в ней», — заключил журналист.

Ранее руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский сумеет завершить войну на территории страны до конца своего правления.