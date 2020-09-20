Причиной смерти актера Чуприкова стала остановка сердца

Вдова артиста Владимира Чуприкова на его странице в социальной сети Facebook сообщила, что у актера остановилось сердце.

Популярный актер Владимир Чуприков, скончался на 57-м году жизни, находясь у себя на даче в Ивановской области. По предварительному заключению медиков, причиной смерти стала остановка сердца, сообщает РИА Новости.

Артист запомнился зрителям в таких кинематографических работах, как "Папины дочки", "Возвращение Мухтара", "Кулагин и партнеры", "Сталин. Live". Однако наибольшую известность Чуприкову принесли роли в фильмах "Гагарин. Первый в космосе", "Любовь-морковь 2".

Владимир Чуприков окончил студию при Центральном детском театре в 1988 году и сразу был принят в труппу РАМТа.