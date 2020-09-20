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20:05   20 Сентября 2020
Политика

Экс-премьер Украины объяснил, почему Европе нужна слабая Белоруссия

Экс-премьер Украины объяснил, почему Европе нужна слабая Белоруссия

Европе нужна слабая Белоруссия, народ которой будет легко превратить в стадо, выступающее против России. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

По мнению политика, которым он поделился с kp.ru, бедной страной проще управлять. Также Азаров считает, что ярким подтверждением его слов служит ситуация на Украине.

Он напомнил, что со времен первой "оранжевой" революции прошло 15 лет, и сейчас в украинском государстве живет целое поколение, прошедшее через школы, где демонизируют Россию. Такое же будущее, уверен экс-глава правительства Украины, ждет и Белоруссию.

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Автор: Руслан Неглинный
#ес #украина #белоруссия

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