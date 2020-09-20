Британские военные патрулируют у границ РФ с целью узнать противника

Британские военные самолеты и корабли патрулируют границы РФ, чтобы узнать слабые стороны противника и в дальнейшем это использовать.

Британская авиация и флот активизировались у границ Российской Федерации. Об этом сообщает издание The Sunday Times. Целью такого интенсивного патрулирования является сбор информации по противнику, которой в дальнейшем можно было бы воспользоваться. 28 августа 2020 года были замечены ВВС Великобритании в районе Черного моря и у побережья Кольского полуострова, а группировка самолетов за один вылет достигала пяти единиц, сообщает ТАСС.

Известно, что две недели назад первые полеты истребителей Typhoon прошли над Украиной, а продолжились патрулированием у границ РФ на Черном море.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее отметил, что в акватории Баренцева моря впервые со времен холодной войны был развернут отряд боевых кораблей ОВМС НАТО. Он заявил, что активное желание НАТО продемонстрировать свою силу вызывает негодование у Москвы.